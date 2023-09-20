البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وغزة إرهاب ممنهج يؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - البرلمان العربي

الخليج 365 - متابعات

أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وغزة الذى وقع أمس، وأدى إلى استشهاد ٦ مواطنين وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة، واصفاً عدوان القوة القائمة بالاحتلال والمستمر على المدن الفلسطينية، بالإرهاب الممنهج، الذي يؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد بالمنطقة، محملاً الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن عدوان وجرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، والتي تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف الذي لن يستطيع أحد تحمل عواقب.

واعتبر البرلمان العربي، أن استمرار عمليات القتل اليومي التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمدن والقرى الفلسطينية، وما يحدث في جنين وقطاع غزة من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاق للنار، على المواطنين ومنهم الأطفال، تصعيداً عسكرياً ينذر بتفجر الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مندداً بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والذي يشجع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، للخروج عن صمتهم، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات، والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.