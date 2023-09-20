غرق الموصل ومقتل 1.5 مليون شخص هو السيناريو المحتمل لانهيار أخطر سد في العالم.. هل ينجو منه العراق؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، أوضحت فيه آراء خبراء سدود حول سيناريو انهيار سد الموصل في العراق.

وذكرت أن الخبراء توقعوا أنه إذا ما حدث انهيار في سد الموصل، فإن المياه ستغمر الموصل بارتفاع 21 مترا، وستندفع موجة مد داخلية لمسافة 280 كيلومترا.

وبينت أن الخبراء توقعوا محو آلاف المواقع الأثرية والثقافية الموجودة في الموصل، وذلك بسبب كثرة المياه التي يحتجزها السد والمبني على أساس من الجص.

وأفادت بأن سلاح المهندسين التابع للجيش الأمريكي وصف سد الموصل في عام 2006 بأنه أخطر السدود في العالم.