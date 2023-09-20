شعبة الخضروات تتوقع انخفاض أسعار البصل خلال أسبوع بعد قرار وقف التصدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، سيعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل.

وتوقع النجيب، أن تبدأ أسعار البصل بالانخفاض التدريجي خلال أسبوع من صدور القرار.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

ويأتي ذلك شهدت أسعار البصل ارتفاعات متتالية وكبيرة، حيث تراوح سعره في سوق الجملة إلى بين 18 و21 جنيها، ليباع في الأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيها، بحسب النجيب.

وأوضح النجيب، في وقت سابق لمصراوي، أن السبب وراء ارتفاع أسعار البصل في الأسواق يعود إلى قلة المعروض منه في الأسواق نتيجة تراجع الإنتاج منه هذا العام، فضلا عن التزام مصر بعقود تصديرية من سنوات سابقة يتم الوفاء بها.

وأعرب النجيب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على قرار وقف التصدير، مؤكدا أنه سيسهم في إعادة التوازن للسوق والأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.