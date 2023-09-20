مصر.. هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب مرسى مطروح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر هزة أرضية بقوة 4.53 درجات على مقياس ريختر على بعد 265 كم شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن تلك الهزة وقعت على عمق 13.68 كم، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالا، وخط طول 24.79 درجة شرقا.