21 جريحاً بانفجار في مصنع للحديد في مدينة قم الايرانية

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن 21 شخصاً أصيبوا إثر انفجار وقع في مصنع للحديد بمحافظة قم.

وأشار مدير العلاقات العامة بجامعة قم للعلوم الطبية حسين تقي، إلى إصابة 21 شخصاً بحروق بدرجات متفاوتة في هذا الحادث، وأن حالة أحد المصابين حرجة، لافتاً إلى أنه "بعد إبلاغ مركز الطوارئ الطبية وإدارة الحوادث بالحادث، تم على الفور إرسال ثلاث سيارات إسعاف وحافلة إسعاف إلى موقع الحادث، وبعد العلاج الأولي تم نقل المصابين إلى مستشفى خيرين سلامات".

بدوره، أفاد مدير العلاقات العامة في إدارة الإطفاء وخدمات السلامة ببلدية قم سيد محمد جوادي سجادي بأن انفجاراً وقع في فرن صهر الحديد في مصنع ريزان للصلب، مؤكدا أن التحقيق جار في أسباب الحادث.