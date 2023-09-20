سرقة دبابة من قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال والشرطة تفتح تحقيقا بالحادث

شهدت قاعدة عسكرية مخصصة للتدريب في شمالي إسرائيل، حادث سرقة دبابة، تم العثور عليها لاحقا، في ساحة خردة.

وفي التفاصيل، كشفت الشرطة الإسرائيلية عن قيام مجهولين بسرقة دبابة من قاعدة عسكرية واقعة في الشمال، خلال ساعات الليل. واوضحت في بيان، بانه "وصل فجر الأربعاء تقرير من ممثل وزارة الدفاع، عن دبابة سُرقت من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي بالقرب من تقاطع إليكيم".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنه عند تلقي التقرير، بدأ ضباط الشرطة في إجراء عمليات البحث، وبعد وقت قصير عثروا على الدبابة "في ساحة خردة في منطقة نيشر (قريبة من مكان السرقة)". وتابعت: "من خلال التحقيق الأولي في ملابسات القضية، يشتبه في أن الدبابة غير نشطة وتم سرقتها من مكان الحادث، لأسباب يتم التحقيق فيها في هذه المرحلة".

وأوضحت أنه عند تحديد مكان الدبابة المسروقة، تم إرسال بلاغ إلى وزارة الدفاع، وعليه فتحت الشرطة تحقيقًا مشتركًا مع الوزارة. لكن الشرطة لم توجه الاتهام لأي جهة بالمسؤولية عن سرقة الدبابة، حتى الآن.

وفي شباط الماضي، أقدم اثنان من الجنود القدامى بالجيش الإسرائيلي، على سرقة دبابة من مرتفعات الجولان المحتل، احتجاجًا على سياسات الحكومة بإضعاف السلطة القضائية.