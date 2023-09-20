ابو زيد: نخشى تمدد الشغور الرئاسي وأن تكون النتيجة لا حوار ولا انتخاب

لفت النائب السابق أمل أبو زيد في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الدعوات الى الحوار والانتخاب، الى انه "وسط انقسام القوى السياسية بين مَن يريد الحوار ومَن يريد انتخاب الرئيس نخشى تمدد الشغور الرئاسي وأن تكون النتيجة لا حوار ولا انتخاب".
واشار ابو زيد الى انه "لفتني كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اعتماد طريقة انتخاب بابا روما، فشرط نجاحها هو إقفال الأبواب امام كل التدخلات الخارجية وهو ما يفعل البعض عكسه في لبنان من خلال استسلامه لإشارة من الخارج".
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