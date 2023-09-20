وفد من منطقة مرجعيون بحث مع دريان في الاوضاع الراهنة وما آلت اليه الاوضاع في ظل الازمات الاقتصادية

بحث وفد من منطقة مرجعيون حاصبيا، مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في الاوضاع الراهنة، و"ما آلت اليه اوضاع الوطن في ظل الازمات الاقتصادية والاجتماعية الظاغطة، خاصة في منطقة العرقوب التي ما زالت تعاني من استمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها من اراضي لبنانية، مع الاستفزازات اليومية بالاعتداءات والانتهاكات والخروقات وكان التأكيد على ضرورة اهتمام الدولة في امور المناطق الحدودية كألوية وطنية".

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