انت الان تتابع خبر الخلية تعلن قتل 4 إرهابيين في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية ورد لـ الخليج 365، أنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة الإرهابيين الذين قتلوا المواطنين الأبرياء في محافظة الأنبار والقصاص العادل منهم، ومن خلال العمل الدؤوب لقيادة العمليات المشتركة والمتابعة الميدانية لقيادة القوات البرية، تمكنت قوة من أبطال الحشد الشعبي بالتحديد قوة (T1) بأمرة المقاتل مندول الجغيفي، من نصب كمين محكم وقتل 4 إرهابيين بعد متابعة لعدة ايام، اذ اقدم هؤلاء المجرمين على قتل مواطنين اثنين في محافظة الأنبار قبل عدة أيام وعرض صورة عن آلية قتلهم في مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف البيان، أن "قواتنا الأمنية التي تعمل بجهد استخباري مكثف تؤكد ان مصير مجرمي داعش الهلاك ولن تسمح بأي اعتداء على المواطنين الأبرياء، فقد نذر أبطالنا في القوات المسلحة أنفسهم للدفاع عن الوطن وتطهيره من دنس الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها".

