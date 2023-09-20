انت الان تتابع خبر قبل قرارات المركزي الأمريكي بشأن الفائدة.. انخفاض جديد بأسعار النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، لتقييم آفاق النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثَبت البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة، لكن التركيز سينصب على توقعاته لمسار سياسته النقدية، وهو أمر غير واضح.



وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات "أسعار النفط ستتوقف عن الزيادة لفترة قصيرة إذ ينتظر كل تاجر قرارا مُهما من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يغير الموازين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيشهد هبوطا ناعما أو حادا".

وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 99 سنتا بما يعادل 1.05% إلى 93.35 دولار للبرميل، لتقلص خسائرها بعد أن تراجعت 1.58 دولار لأدنى مستوى لها خلال اليوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو دولار واحد، أو 1.10%، إلى 90.20 دولار للبرميل. وينتهي أجل هذه العقود لشهر أكتوبر/تشرين الأول اليوم الأربعاء. وانخفضت عقود شهر نوفمبر/تشرين الثاني 73 سنتا، أو 0.81%، إلى 89.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:52 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت الأسعار رغم تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

وكان محللون في استطلاع أجرته "رويترز" قد توقعوا انخفاضا 2.2 مليون برميل.

وقال تاماس فارجا المحلل في شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط "بخلاف أي مفاجأة غير سارة، سيتحول الاهتمام على الأرجح إلى شح المعروض الملحوظ بمجرد صدور القرارات بشأن أسعار الفائدة، ويظل احتمال وصول البرميل إلى مستوى 100 دولار واردا".

