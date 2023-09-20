انت الان تتابع خبر توضيح من امانة بغداد حول مجسر حي العامل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للأمانة، ورد لـ الخليج 365، ان "دائرة المشاريع قسمت مراحل العمل في صيانة مجسر حي العامل الى (٤) مراحل تجنباً لغلق المجسر لمدة طويلة تمتد لـ(١٨٥) يوماً ما يؤثر على حركة المرور".

واضاف ان "الدائرة المذكورة انجزت تنفيذ مرحلتين من اعمال الصيانة بعد استحصال الموافقات لقطعه امام حركة السير لمدة (٢٠) يوماً بغية تلافي انهيار المجسر بعد تعرضه لأضرار جسيمه ناجمه عن زحف كبير في المساند ".



وتابع ان "الدائرة انجزت اعادة المساند المطاطية الى مواقعها الصحيحة وازالة خطورة انهيار المجسر نتيجة الزحف وكذلك هدم ورفع أنقاض الجدران الساندة الخلفية المتضررة من الجانبين واعادة صب هذه الجدران وصب الارضية للمقتربات ".

واشار الى ان "العمل جاري وبدون قطع مروري في تنفيذ باقي فقرات الصيانة وتشمل تجهيز واستبدال المساند المطاطية من أسفل المجسر مع معالجة المناطق المتضررة "، مبينا ان "الاعمال الاخيرة ستتضمن اعمال القشط والاكساء بالأسفلت واستبدال المفاصل واعادة تأهيل السياج الحديدي والكونكريتي ".

