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اول تعليق لرونالدو بعد فوز النصر على بيرسبوليس الإيراني

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بغداد - ياسين صفوان - ولم يهز النجم البرتغالي شباك الفريق الإيراني لكنه قدم أداء محترما.

وعقب المباراة نشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا له مع زملائه وهم يحتفلون بأحد الأهداف وكتب: "من الرائع تحقيق الفوز.. شكر خاص جدا للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة جدا بالنسبة لنا".

وأكمل "الدون" الذي حظي باستقبال أسطوري لدى وصوله إلى طهران الاثنين الماضي: "شكرا على هذا الترحيب الحار بشكل لا يصدق!".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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