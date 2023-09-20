انت الان تتابع خبر في المعاملات الفورية.. أسعار المعدن النفيس تستقر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0938 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.09 دولار للأونصة لتظل دون أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر والذي سجلته أمس الثلاثاء، وتراجعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1951.10 دولار للأونصة.وستعلن لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارها وتوقعاتها المحدثة في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرا صحفيا في الساعة 1830 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.25 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 941.03 دولار. وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1276.22 دولار.

