الاحتلال يغتال فلسطينيا بمخيم عقبة جبر بالضفة

القدس المحتلة ـ ا.ف.ب: قُتل فلسطيني فجر الأربعاء برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم عقبة جبر للاجئين في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في استمرار لتصاعد العدوان الاسرائيلي. وأكدت الوزارة «استشهاد الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيم عقبة جبر في أريحا».

وقال مراسل فرانس برس إن العملية جاءت لاعتقال شخصين وإن اشتباكات وقعت بين جيش الاحتلال والسكان في المخيم.

وأفاد أحد السكان ويدعى خالد أبو العسل أن «الجيش الإسرائيلي دخل لاعتقال الشاب محمد حمدان، وبعد اعتقاله وقعت مواجهات بين الجيش وشبان ما أدى الى استشهاد الفتى».

وتأتي العملية في مخيم الضفة الغربية بعد ساعات على استشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية نفذت في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة في بيان منفصل «استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عاماً) متأثراً بإصابات متعددة تعرض لها خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين « ليرتفع عدد الشهداء في المخيم إلى أربعة.

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