إسرائيل تحقق فـي سرقة دبابة من قاعدة عسكرية

تل أبيب ـ د.ب.أ: فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مشتركا مع الجيش الإسرائيلي حول ملابسات قضية سرقة دبابة من قاعدة عسكرية إسرائيلية للتدريبات الليلية بالقرب من مفترق الياكيم، شمالي إسرائيل.

ووفق ما نشرته قناة « اي 24 نيوز» الإسرائيلية أبلغ ممثل من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية للشرطة عن السرقة، ومباشرة بدأ محققون من لواء الساحل بالتحقيقات، والذين نجحوا بعد فترة قصيرة بالعثور عليها في ساحة خردة بمنطقة نيشر القريبة.

ووفق تحقيقات أولية حول ظروف الحادث، لم تكن الدبابة سرقت من المكان لأسباب يجري التحقيق بها حاليا في هذه المرحلة.

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