حدث في 8 ساعات| إيقاف تصدير البصل.. وحسم الجدل بشأن حكم الاحتفال بالمولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية، إيقاف تصدير البصل، والإفتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بقوة 4.5 درجة ريختر.. زلزال شمال غرب مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومي لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بُعد 265 كيلومتر شمال غرب مرسى مطروح.

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وقف التصدير لـ 3 أشهر.. قرار حكومي عاجل لضبط أسعار البصل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام.

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رخصة ذهبية.. تفاصيل موافقة الحكومة على قرارات جديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، على رأسها منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط إنتاج رابع بسعة تصميمية ٦٠٠ مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو ٣٣ فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الإسكندرية.

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توقيع 25 ألف مواطن.. الشروط الكاملة للترشح للانتخابات الرئاسي

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة؛ لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

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بيان لدار الإفتاء بشأن حكم وطريقة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان؛ قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}.

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المنزل المعجزة الناجي الوحيد من إعصار ليبيا.. ورئيس إذاعة القرآن الكريم يعلق

"بيت الأيتام في درنة.. بيت اليتيم مصان"، بهذه الكلمات علق الدكتور رضا عبدالسلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، على نجاة منزل من إعصار درنة في ليبيا.

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شركة استثمارية للمصريين بالخارج.. ما أهدافها وتفاصيلها؟

قال أشرف دوس، رجل أعمال مصري في أمريكا وأحد مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، إن هدف إنشاء الشركة وطني في الأساس، لكنه يجب أن يكون استثمارًا مُربحًا ناجحًا أيضًا.

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العمل :"سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات الإسماعيلية

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة الإسماعيلية، بقاعة مركز تدريب كوادر الكهرباء بالمنطقة الصناعية.

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خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.. تعاون جديد بين الإنتاج الحربي وبنك القاهرة

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبنك القاهرة.

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أين الرقابة و جولات المحافظين؟.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة جنون أسعار الخضراوات والفواكه

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بصفة عامة و وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية بصفة خاصة، بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

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مفيش تهاون مع المشككين في انتخابات الرئاسة.. "المؤتمر" يشيد بجهود "الوطنية للانتخابات"

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة مهمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الفترة السابقة.

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