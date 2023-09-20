رعب وصراخ.. لحظة انهيار عقار من 4 طوابق في الإسكندرية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

انهار عقار قديم، مكون من 4 طوابق، خالي من السكان، بمنطقة رأس التين بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك دون إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 14 حارة عبد الوهاب بجوار مسجد القبانية بمنطقة رأس التين، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضي و4 طوابق، خالي من السكان، وانهياره بالكامل حتى سطح الأرض، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وأوضحت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار هدم كلي حتى سطح الأرض، مشيرة إلى انهيار أجزاء من العقار أمس، واليوم انهار بالكامل.

وتداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للحظة سقوط العقار بالكامل وتحوله إلى كومة تراب، وسط صراخ وفزع الجيران.

حرر المحضر اللازم إداري قسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.