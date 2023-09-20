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الصليب الأحمر الألماني يرسل مواد إغاثة إلى ليبيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - لايبتسيج- (د ب أ)

يعتزم الصليب الأحمر الألماني، إرسال مواد إغاثة إلى المناطق التي تضررت من الفيضانات في ليبيا.

وقال الصليب الأحمر الألماني، إن هناك حاجة ماسة إلى أشياء من بينها المياه والمرافق الصحية وتعزيز النظافة الصحية.

وأوضح الصليب الأحمر، أن طائرة محملة بأنظمة معالجة مياه الشرب وخزانات ومضخات لمياه الشرب ستقلع من مطار لايبتسيج متوجهة إلى ليبيا بعد غد الجمعة.

كان إعصار "دانيال" ضرب ليبيا في العاشر من الشهر الجاري، وكانت منطقة درنة أكثر المناطق تضررا من الإعصار؛ وتم إعلان هذه المنطقة أمس الثلاثاء منطقة غير صالحة للسكن.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأنه تم تحديد وفاة ما يقرب من 4000 شخص بسبب الكارثة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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