شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة إلقاء النفايات بالمياه والإضرار بالصيد وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ويقضى القانون، بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

ويعاقب كل من خالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.