شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات توسع المشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة ”الخليج 365”، أن ما يحدث من إجراءات اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات توسع المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من ناحية توفير ضمانات من الهيئة باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة فى متابعة الانتخابات وإتاحة المعلومات.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي: "استمرار الإشراف القضائي الكامل يدعو للطمأنينة أكثر للأمر، موضحا أن جزء مهم من إجراء الانتخابات توعية الناس والمواطنين أن من حقهم استخدام أصواتهم بحرية كاملة مع إتاحة كل الضمانات وهذا جزء مهم، مشيرا إلى أن هناك اتجاه من الهيئة الوطنية للانتخابات للتوعية وتشجيع الكل للمشاركة.

واستكمل: "على المواطنين أن تكون مدركة أننا مقبلين على مرحلة فيها اتساع للمجال العام، والدولة في حالة لياقة وقدرة بعد القضاء على الإرهاب وده جو يتسع للمشاركة والتنوع، وده ينعكس في إجراء الانتخابات".

وعن محاولة التشكيك في الهيئة الوطنية للانتخابات، رد قائلا: "عايزين نبقى حريصين أن المهم إقناع الناخب، ومش مشغولين بالخارج، وعندنا تجربة ديمقراطية خاصة بنا وكل دولة لها الحالة الخاصة بها، والتشكيك حصل مع المشروعات القومية والصناعية والزراعية وكله، وفي منصات يتم تمويلها من أجهزة دولية وتنظيمات إرهابية للتشكيك في كل شيء وعلينا مخاطبة الداخل والمواطن في الداخل والزيادة من التوعية وإتاحة نقاش حقيقي وفتح الباب للمناقشة بحرية والتشكيك لن يتوقف من منصات ده دورها وتمويلها".