كيربي: الولايات المتحدة لا تتخلف أبدا عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

اكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، في حديث لشبكة "سكاي نيوز"، إن "الولايات المتحدة لا تتخلف أبدا عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة".
واوضح أن "الولايات المتحدة متباطئة بالإمداد لكييف التي اضطرت إلى انتظار الدبابات لعدة أشهر، وعدم تسلمها لغاية الآن مقاتلاتF-16"، "لا تلكؤ من قبلنا بإمدادات كييف بالأسلحة أنا أختلف بشدة مع هذا الطرح"، مشددا على أن "القوات الأوكرانية تلقت كل ما طلبته لتنفيذ الهجوم".
وكان كيربي قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا في الوقت الحالي بشروط ترضي واشنطن.
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