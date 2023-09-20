نتانياهو يبلغ بايدن بأن التوصل لاتفاق "سلام تاريخي" مع السعودية ممكن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيناقش القيم الديمقراطية والتوازن بين السلطات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال لقائهما للمرة الأولى منذ إعادة انتخاب الأخير العام الماضي، وقال إنهما سيناقشان "قضايا صعبة".

واوضح بايدن الذي التقى نتانياهو على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه يأمل في الاجتماع مع نتانياهو في واشنطن "بحلول نهاية العام".

وأضاف بايدن، الذي كان يتحدث في وجود الصحفيين بالغرفة في أثناء لقائه بنتانياهو، أنهما "سيناقشان حل الدولتين".

بدوره، ابلغ نتانياهو بايدن بأن التوصل لاتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية، وإن التزام إسرائيل بالديمقراطية أمر مؤكد.