الجيش الأوكراني يستهدف موقعا لقيادة الأسطول الروسي في القرم

أعلن الجيش الأوكراني إن قواته هاجمت موقعا لقيادة أسطول البحر الأسود الروسي بالقرب من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم صباح اليوم. ولم يذكر الجيش تفاصيل باستثناء قوله إن الهجوم نجح. وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال حاكم سيفاستوبول إنه جرى إحباط هجوم صاروخي على المدينة. واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم في 2014.

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