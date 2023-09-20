الدفاع الروسية: مقتل عدد من الجنود جراء تعرض عربة تقل قوات روسية لإطلاق نار في قرة باغ

اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن "تعرض عربة تقل قوات روسية لإطلاق نار في قرة باغ، ومقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية".

واوضحت الوزارة أن قوات حفظ السلام الروسية كانت عائدة من نقطة مراقبة بالقرب من قرية في أذربيجان عندما تعرضت لهجوم بأسلحة صغيرة.

ولم تذكر عدد الجنود الذين كانوا في السيارة.