اشارت المتحدة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الى أن "جنود قوات حفظ السلام الروس الذين لقوا حتفهم في قره باغ، تلقوا الضربة من أجل إحلال السلام في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: جنود حفظ السلام الروس الذي قتلوا في قره باغ تلقوا الضربة من أجل إحلال السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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