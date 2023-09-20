تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمجلس الأمن الدولي إن "الغزو الروسي لبلاده إجرامي وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو) في الهيئة". ولفت فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه، الى ان "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا، ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".

كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: الغزو الروسي إجرامي وغير مبرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.