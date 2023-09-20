شكرا لقرائتكم خبر عن سوناك يؤكد حضوره «28 COP» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، عزمه حضور مؤتمر الأطراف «28 COP» الذي ستستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر من العام الجاري.

وأضاف في خطاب: «في الأسابيع المقبلة، قبل حضوري كوب 28، سأحدد المرحلة التالية في أجندتنا البيئية الطموحة».

ويشكل مؤتمر الأطراف «COP28»، خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع واستثمارات دولة الإمارات في القطاعات التي لا تتوقف على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تحرص الدولة على مساعدة الدول في تأسيس مشروعات حيوية ومستدامة يتم فيها تبني حلول الطاقة النظيفة.