شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الأول لشبكة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن انعقاد الاجتماع الأول لشبكة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد في بروكسل.

وتم إطلاق الشبكة كجزء من مقترحات المفوضية لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها في مايو 2023، وهي تجمع بين السلطات الوطنية والممارسين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ووكالات الاتحاد الأوروبي والمفوضية.

مكافحة الفساد

تهدف الشبكة إلى تعزيز التعاون وتحديد الاتجاهات وتطوير الممارسات الجيدة لبناء سياسات أكثر فعالية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وناقش المشاركون في شبكة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد هدفها، وإنشاء الشبكة ومواضيع المناقشة المستقبلية. وتبادل الخبراء الممارسات الجيدة التي حددها تقرير سيادة القانون لعام 2023، مثل استخدام التكنولوجيا لمنع الفساد ومكافحته.

وكانت المفوضية الأوروبية كثفت عملها لدعم سياسات وتشريعات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء من خلال مقترحات جديدة لمكافحة الفساد تم تقديمها في 3 مايو 2023. وتركز هذه التدابير الجديدة بقوة على الوقاية وتعزيز أدوات الإنفاذ وإرساء ثقافة النزاهة.