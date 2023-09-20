شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الدنماركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكي راموسين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وأثنى سمو وزير الخارجية خلال اللقاء على الخطوة التي اتخذتها الحكومة الدنماركية بعرض قانون منع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة بهدف منع جرائم التعدي على المصحف الشريف والرموز الدينية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي.

تعزيز العلاقات الثنائية

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.