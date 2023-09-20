شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكرملين: الوضع في كاراباخ شأن أذربيجاني داخلي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تقر بأن الوضع الآن في كاراباخ هو شأن أذربيجاني داخلي.

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء: “بالطبع، كاراباخ مسألة أذربيجانية داخلية. أذربيجان تعمل على أراضيها، وهو ما تعترف به قيادة أرمينيا”، وفق وكالة “تاس” الروسية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم مقتل عدد من عناصر قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ جراء إطلاق نار استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها.

وأوضحت: “أثناء عودتهم من نقطة مراقبة لكتيبة حفظ السلام الروسية في المنطقة المحيطة بقرية دجانياتاغ، تعرض جنود روس على متن سيارة الى إطلاق نار من أسلحة خفيفة. الجنود الروس الذين كانوا في السيارة قتلوا”، حسب فرانس برس.

يشار إلى أنه بعد إطلاق باكو عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا، أمس الثلاثاء، وافق الانفصاليون الأرمن في ناغورني كاراباخ، بوقت سابق اليوم، على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان، وفق وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء.

ويعني اتفاق وقف إطلاق النار، وفق بيان نشر على فيسبوك، حل قوات الانفصاليين وسحب أسلحتها. كما تحدث البيان عن انسحاب القوات الأرمينية النظامية من كاراباخ.

وقال الانفصاليون الأرمن في ناغورني كاراباخ بالبيان: “عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورني كاراباخ، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتباراً من الساعة 13.00 (09.00 بتوقيت غرينتش) في 20 سبتمبر 2023″، حسب فرانس برس.

كما أضافوا أنهم قبلوا اقتراح باكو إجراء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان.

كذلك أوضحوا أنه “ستتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني كاراباخ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان”، مردفين: “ستجري بمدينة يفلاخ في 21 سبتمبر”.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات عرقية الأرمن في منطقة ناغورني كاراباخ، وفق رويترز.