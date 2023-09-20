شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: مؤتمر الهيئة الوطنية أكد على عدم السماح بأى تجاوز فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الخطوات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "لأول مرة نرى مؤتمرا صحفيا يعلن عن الخطوات التي أجريت بشأن الاستعدادات للانتخابات".

وأضاف عصام خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أنه لفت نظره خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، هي اللهجة التي ظهر عليها رجال القضاء، بعدم السماح بالتجاوز في العُرس الديمقراطي المقبل في جمهورية مصر العربية.

وتابع الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار: "السادة القضاة في الهيئة الوطنية للانتخابات، ليسوا بمعزل عما يدور في الساحة بمصر، لذلك يساهمون في مواجهة كل التجاوزات قبل بداية العملية الانتخابية، كما لفت نظري من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، هو الاهتمام بذوي الإعاقة وكبار السن والتوصية بأن الجميع يتعاملون على مسافة واحدة بين مرشح وآخر في الانتخابات الرئاسية المقبلة".