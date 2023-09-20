بلينكن: أوكرانيا لن تستسلم ولن نتخلى عنها وروسيا بحربها على أوكرانيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

اكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، اننا "أوكرانيا لن تستسلم ولن نتخلى عنها"، لافتا الى ان "روسيا بحربها على أوكرانيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة".

واشار الى ان "موسكو تواصل الانخراط في التهديدات النووية وتنشر أسلحتها في بيلاروسيا".