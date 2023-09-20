اكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، اننا "أوكرانيا لن تستسلم ولن نتخلى عنها"، لافتا الى ان "روسيا بحربها على أوكرانيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة".
واشار الى ان "موسكو تواصل الانخراط في التهديدات النووية وتنشر أسلحتها في بيلاروسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: أوكرانيا لن تستسلم ولن نتخلى عنها وروسيا بحربها على أوكرانيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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