معلومات "الجديد": الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني وصل الى بيروت

أفادت معلومات "الجديد"، عن "وصول الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الى بيروت"، مشيرة الى انه "سيقوم بجولة على عدد من القوى السياسية بعدما أوكلت اللجنة الخماسية لقطر مهمة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية".

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