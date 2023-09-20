رئيسي: عملية تبادل 5 سجناء إيرانيين مع 5 من نظرائهم الأميركيين جرت بناء على أهداف إنسانية

اشار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الى إن "الأرصدة الإيرانية المفرج عنها ستنفق لتلبية احتياجات المواطنين"، مؤكدا أن "عملية تبادل 5 سجناء إيرانيين مع 5 من نظرائهم الأميركيين، جرت بناء على أهداف إنسانية".

وأوضح أن "صفقة تبادل السجناء مع أمريكا تم تنفيذها لأغراض إنسانية وحتى يعود الرعايا الإيرانيين الذين كانوا قد اعتقلوا بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة إلى أحضان عائلاتهم"، مشيرا إلى أن "السجناء الأميركيين في بلاده كانوا قد أدينوا من قبل القضاء الإيراني على خلفية ارتكابهم الجرائم، وأنه بناء على الأهداف الإنسانية تم الإفراج عنهم".

وكان اثنان من السجناء الإيرانيين الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة الأميركية قد وصلا إلى الدوحة، ضمن عملية تبادل السجناء بين واشنطن وطهران، أول أمس الإثنين. ومن المقرر أن يغادر الإيرانيون المفرج عنهم من الدوحة إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت واشنطن 3 سجناء آخرين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة.