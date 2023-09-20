شكرا لقرائتكم خبر عن مالكة روضة أطفال تقتل طفلًا وتسمم 3 في أمريكا.. ما مصيرها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مقيدة بالأغلال في قدميها، ويظهر على وجهها علامات الندم بشكل واضح، ظهرت مالكة روضة الأطفال الأمريكية، غري مينديز، في أولى جلسات محاكمتها أمس، بتهمة تسميم 4 أطفال وقتل واحد منهم.

وانهارت، منديز باكية، في اللحظة التي قرر فيها القاضي الفيدرالي عدم الإفراج عنها بكفالة، ليستمر حبسها مع جريان التحقيق في قضية قتلها طفلًا إضافة لتهم أخرى تتعلق بتجارة المخدرات التي بسببها توفي الطفل.

تسميم بالمخدرات

لم يكد يبدأ الطفل الأمريكي نيكولاس دومينيسي، يستقبل الحياة، بعمر العام الواحد، حتى توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، أعطتها له مالكة روضة الأطفال.

وفي حين لم يكن الفتى الذي بدأ في الحضور للحضانة قبل أسبوع واحد فقط من مقتله، محظوظًا، فإن 3 أطفال من أقرانه في نفس السن أكثر حظًا، إذ نجوا بحياتهم بعد أن أسعفوا بشكل عاجل.

القبض على القاتلة

مع تسمم الأطفال الثلاثة ومقتل رابعهم، بمخدر الفنتانيل، توجهت الشرطة في اليوم التالي للحادثة إلى روضة الأطفال التي خرج منها الأطفال إلى المستشفى، لتلقي القبض على مالكة الروضة، ومستأجر يعيش في نفس المبنى.

ووجدت الشرطة مواد مخدرة في الروضة، تحت أسرة الأطفال، تقدر بنحو كيلوجرام كامل، غير الكميات في الغرف الأخرى والكافية لقتل نحو 500 ألف شخص، بحسب ما نقلت شبكة CBS News.

وتواجه مالكة الروضة الآن اتهامات بتسميم 4 أطفال وقتل واحد منهم، إضافة لإدارة وكر مخدرات تحت اسم روضة لرعاية الأطفال، وهي جرائم عقوبتها تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 20 عامًا ومدى الحياة.