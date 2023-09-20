بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 20 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط اليوم 15 جنيها حتى منتصف التعاملات، قبل أن يعود للارتفاع مع أول تعاملات المساء بقيمة 10 جنيهات.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياته في يوليو الماضي، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين.

وبناءً على هذا القرار، بقيت أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي في نطاق بين 5.25 و5.5%.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1490 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1916 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2235 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 5554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1941 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتعاملات مساء اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 9.9 دولار بنسبة 0.51% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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