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أذربيجان تعلن انتهاء العملية العسكرية فى ناجورنو -كاراباخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - باكو/موسكو- (د ب ا)

أعلن إلهام علييف رئيس أذربيجان اليوم الأربعاء، انتهاء العملية العسكرية في إقليم ناجورنو -كاراباخ. وقال من باكو إن أذربيجان قد استعادت سيادتها على المنطقة .

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الأرميني.

وبعد ثلاثة سنوات على الحرب الأحدث بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، ، شنت أذربيجان أمس عملية للسيطرة على جيب ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، والذي يقطنه أساسا مواطنون أرمن .ووفقا للأرمن ، لقى أكثر من 30 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين.

واتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار بوساطة روسيا ، في منطقة ناجورنو كاراباخ بعدما هدأ القتال . ووافق الجانب الأذربيجاني على وقف إطلاق النار بموجب شرط يقضي بأن يتخلى المقاتلون الانفصاليون الأرمن عن مقاومتهم ويلقون أسلحتهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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