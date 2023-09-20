بالصور.. تطوير ميدان "الجمهورية الجديدة" ورفع كفاءة "الميكنة الزراعية" بالفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية الجديدة بمركز الفرافرة.

وأوضح المحافظ أنه جرى تعديل مسارات الخروج والدخول للميدان ومنسوب الشوارع الجانبية، وذلك في إطار خطة تطوير الميادين العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

كما تفقد خلال جولته لمركز الفرافرة مركز الميكنة الزراعية التابع لوزارة الزراعة، موجهًا بحصر كافة المعدات والآلات الموجودة ومراجعة موقف صلاحيتها، للتنسيق مع الوزارة لصيانة وإصلاح المتعطل منها.​