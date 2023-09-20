تزامنا مع "سيتي سكيب".. "O West" تستعرض 3 مشروعات سكنية جديدة تشمل فيلات وشقق متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استعرضت مدينة O West، المدينة المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، أبرز مشروعاتها السكنية المتميزة، وهي مشروع Spring Valley، ومشروع Club Yard، ومشروع Core Apartments، بأنظمة سداد تنافسية وبمقدم 5% وتقسيط على 7 سنوات وذلك على هامش انعقاد النسخة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب 2023.

وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم: "تضم المشروعات الثلاثة مجموعة متنوعة من الوحدات، من الشقق والفيلات الفاخرة بمختلف أنواع التشطيب، وذلك تماشياً مع استراتيجية مدينة O West في بناء مدينة متكاملة حيث تسعى دائما إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات وتوقعات العملاء المتنوعة وتلبي طموحاتهم في الحصول على السكن والعيش الراقي. وتتميز مشروعات O West السكنية بتصميماتها المعمارية الفاخرة والفريدة، فضلاً عن تخطيطها المتميز الذي يضم مساحات واسعة من الأراضي الخضراء والمياه، إضافة إلى مرافقها وخدماتها المتكاملة."

وأوضح دويدار،في بيان اليوم، "حرصنا على أن تكون مدينة "O West" بها كل ما يلزم لتصبح واحدة من أفضل المدن السكنية في مصر حيث بدأت الحياة بالفعل في المدينة بالإضافة إلى توافر كل الخدمات من قبل انتقال السكان للعيش بها، ولذلك أصبحت مدينة O West من أكثر المدن التي يبحث عنها العملاء في السوق العقاري سواء للسكن أو بغرض الاستثمار، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة التي بها أعلى معايير جودة الحياة"

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، فعاليات النسخة الثانية عشر 2023 من معرض سيتي سكيب مصر، والذي يعد أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، والذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس Informa Markets، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع العقاري في مصر.

ويتميز مشروع Spring Valley بالموقع المتميز بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمرافق وتصميم المشروع طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتلبي كافة احتياجات العملاء، ويقدم المشروع مجموعة متنوعة لا مثيل لها من الفيلات المستقلة، وتوين هاوس، وتاون هاوس بالإضافة إلى العديد من التصميمات الخارجية الأنيقة التي تطل على المناظر الطبيعية الراقية.

ويتمتع التخطيط الرئيسي الخاص بالمشروع بالارتفاعات فتشبه طبيعة الوديان من حيث تواجد الوحدات السكنية على مرتفعات مختلفة مما يتيح فرصة أكبر لرؤية المناظر الطبيعية بالإضافة إلى المساحات الخضراء ومسارات للمشاة وممرات للدراجات. وتتضمن مرحلة Spring Valley 217 وحدة سكنية متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة O West الذين يبحثون عن الفخامة والرقي ومن المقرر تسليم المرحلة عام 2027.

ويتضمن مشروع Club Yard 404 وحدة سكنية متنوعة ويبعد دقيقة واحدة عن نادي O West الرياضي والاجتماعي. ويمثل مشروع Club Yard الحي العائلي المثالي حيث يوفر العديد من الخدمات والمرافق التي تُمكن العائلات من ممارسة العديد من الأنشطة على رأسها الاستمتاع بالمطاعم والمحلات التجارية ومناطق الشواء الخضراء، وممرات الدراجات وبحيرة صناعية مما يضمن أسلوب حياة عصري مليء بالطاقة والحيوية ومن المقرر تسليم المرحلة أيضا في عام 2027.

ويتماشى مشروع Core Apartments مع الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة O West الذين يتطلعون إلى حياة مثالية، ويتضمن المشروع حوالي 721 وحدة سكنية تقدم مجموعة متنوعة من الشقق، والدوبلكس. وتتميز الوحدات بأسعار تنافسية كونها نصف تشطيب وتم إطلاق هذا المشروع بناءاً علي طلب السوق العقاري لمثل هذا النوع من الوحدات وقد حاز بإقبال كبير من قبل العملاء. كما أن Core Apartments تعد الخيار المثالي لمن يبحثون عن الاستثمار في الوحدات العقارية لعائدها المالي المرتفع. ولقد تم طرح مرحلتين من المشروع وتم بيعهم خلال 3 أيام من إطلاقهم ومن المقرر تسليم المشروع عام 2027.

وارتفعت صافي المبيعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2023 لمدينة O West إلى 3.6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 47,8%.

ونتج هذا النمو من تمكن الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر بنسبة 43,8% إلى 52,512 جنيهًا للمتر المربع إضافة إلى ارتفاع عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة 26,6% خلال النصف الأول من 2023، وتخطط مدينة O West إلى تسليم أكثر من 1000 وحدة خلال 2023 و2024.