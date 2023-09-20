نائب عن التنسيقية: استحقاق الانتخابات الرئاسية سيجرى فى مواعيده الدستورية

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كان غاية في الأهمية، وشهد شرح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أحمد مقلد، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المصرية سيكون فى مواعيده الدستورية، ومن الجيد أن أعلنت الهيئة استمرار الإشراف القضائى الكامل على الاستحقاق الانتخابي، ودعوتها الإيجابية لكافة المواطنين بممارسة حقهم فى عمليتى الترشح والانتخاب، وأن الهيئة على مسافة واحدة من كل أطياف العمل السياسى المصرى.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الهيئة الوطنية للانتخابات تشدد على عدم السماح باستخدام الوسائل الإعلامية واستطلاعات الرأي في غير موضعها بالانتخابات الرئاسية، والنقد الموضوعي مسموح به في الانتخابات الرئاسية، ولكن التشكيك فى نزاهة العملية غير مسموح به".

وأشار إلى أن حالة الحوار الوطني في الجمهورية مفيدة للغاية، قائلا: "الأطروحات التي تمت خلال الحوار الوطني مهمة جدا، وكذلك الانفتاح السياسي غير المعهود في مصر، ونحن نشارك مشاركة إيجابية بكل أشكالها في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وأكمل: "الأمة المصرية 60% منها من الشباب، بالتالي هذه قضية غاية في الأهمية، لذلك الوعى فى هذا الجانب هام للغاية، بأدواته الجديدة ووسائله وكيف يتم التداول والنقاش مع الشباب".