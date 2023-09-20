المشاط: مسرورون بما نقله وفدنا عن القيادة السعودية وهي رسائل إيجابية نطلب وضعها موضع التنفيذ

اشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لانصار الله مهدي المشاط الى ان "صنعاء جاهزة لمعالجة أية مخاوف لدى الرياض بقدر جاهزية الرياض لمعالجة مخاوف صنعاء، ولن تكون صنعاء إلا مصدر خير وسلام لمحيطها وجوارها وبلدان أمتها".

واعتبر المشاط في مؤتمر صحفي، بان "نقاشات وفدنا الوطني في الرياض وصفت بالإيجابية وقد سرنا ما نقله الوفد عن القيادة السعودية باعتبارها قيادة التحالف الذي نشتبك معه في حرب دامية منذ العام 2015". وتابع: "ما نقله وفدنا عن القيادة السعودية من الناحية النظرية لا شك يعتبر رسائل وتأكيدات إيجابية ونضعها موضع الترحيب المشروط بسرعة العمل على وضعها موضع التنفيذ".

وحول جهود السلام، قال: "كنت قد أعددت خطابا مختلفا تماما عن هذا الخطاب، لكنني أجلته في اللحظة الأخيرة وكلي أمل ألا أضطر للعودة اليه في أي مناسبة قادمة".