"النشرة": وفاة جريح فلسطيني أصيب في اشتباكات عين الحلوة الاخيرة ليرتفع عدد القتلى إلى 28 قتيلا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "وفاة الجريح الفلسطيني ع.س، الذي أصيب في اشتباكات عين الحلوة الاخيرة، وكان يرقد في مستشفى الراعي في صيدا للمعالجة، ليرتفع عدد القتلى إلى 28 قتيلا ونحو 225 جريحا منذ اندلاع الاشتباكات بين حركة "فتح" و"تجمع الشباب المسلم" في مخيم عين الحلوة، في أعقاب اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي".

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