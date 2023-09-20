توقيع خطة تعاون بين الجيشين اللبناني والإيطالي لتبادل الخبرات

أعلن الجيش اللبناني "توقيع خطة التعاون المشتركة لعام ٢٠٢٤ بينه والجيش الإيطالي، ضمن مباحثات الأركان الثنائية اللبنانية - الإيطالية في لبنان". وأشار إلى أن "الخطة تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون في مجالي التجهيز والتدريب، بما في ذلك التمارين المشتركة بين الجيشين".

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