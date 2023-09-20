طوني فرنجية عرض مع خبراء دوليين خطورة التجسس

التقى رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية، في مكتبه، في بيروت، وفدا من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال حماية البيانات الشخصية في المجلس الأوروبي، ضم: الحسين أنيس، نيفان روزيك وإيمان بحري، في حضور ممثلي وزارة العدل القاضيين علي الخطيب وأيمن أحمد ومستشاري النائب فرنجية المحامي أنطوان فنيانوس والدكتورة وديعة أميوني.

وأفاد المكتب الإعلامي لفرنجية أن "اللقاء بحث في الدور الذي يؤديه المجلس الأوروبي المعني بحماية البيانات الشخصية حول العالم وفي الجهد الذي يوليه لتحقيق نوع من الانسجام والتكافؤ في مجال حماية البيانات بين مختلف دول العالم من دون استثناء. كما تم تأكيد أهمية خلق إطار قانوني واضح يساعد في حماية البيانات الشخصية وحفظها، تماشيا مع المعايير الدولية والأوروبية، إسوة بدول العالم المتقدمة والمتطورة".

وأشار إلى أن "اللقاء التطرق إلى خطورة التجسس كظاهرة عالمية وإلى دور الدول المتقدمة تكنولوجيا في مكافحة هذه الظاهرة، إضافة إلى ضرورة مقاربة أي موضوع متعلق بالمعلومات الشخصية والتكنولوجيا من المنظار الأخلاقي واحترام الحرية الفردية قبل أي شيء آخر".