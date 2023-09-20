اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في تصريح له، الى انه "‏يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بافادة سكن تعطى للسوريين المتواجدين في لبنان من قبل المفوضية العليا للاجئين، فان احكام مذكرة التفاهم تاريخ 9/9/2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء الى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخول هذه الاخيرة اصدار وإعطاء افادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الادارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية وبالتالي يعتبر اصدار هكذا مستندات تعد صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الامن العام اللواء الياس البيسري طالباً منهم اخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص وعدم السماح باستخدام تلك الاوراق التي لا قيمة قانونية لها، امام اي مرجع رسمي او خاص...وللحديث تتمة!".

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج: طلبت من مولوي والبيسري اتخاذ الاجراءات اللازمة حول ما يتم تداوله من اعطاء افادات سكن للسوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.