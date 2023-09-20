"تجدد": ريفي ممثلا الكتلة زار فرونتسكا ضمن وفد نيابي

أعلنت كتلة "تجدد" عبر منصة "أكس"، أن "النائب اللواء أشرف ريفي ممثلا كتلة تجدد زار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ضمن وفد نيابي لقوى المعارضة، ضم النواب: غسان حاصباني وسليم الصايغ ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد عن الجهاز".

وأشارت إلى أن "الوفد سلم فرونتسكا عريضة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش تشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت ودعم لبنان وشعبه في الكشف عن الحقيقة وتطبيق العدالة".

ولفت إلى أن "العريضة تحمل توقيع 291 من نواب وجمعيات إنسانية وحقوقية لبنانية ودولية وأهالي الضحايا والمتضررين".