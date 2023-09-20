معلومات عن توقيف مشتبه بتعامله مع إسرائيل في صور

أفادت قناة "الجديد" بأنه يتم التداول في مدينة صور، عن توقيف الشاب (ح. ز.)، من قبل الاجهزة الامنية، بشبهة التعامل مع العدة الإسرائيلي ، في حين لم تؤكد المصادر الأمنية هذه المعلومات رسميا حتى الساعة.
واوضحت المعلومات ان "الموقوف كان يعمل اجيرا في آثار صور البحرية وتم فصله من العمل قبل خمس سنوات، وعمم منعه من دخول الاثارات". وأضافت المعلومات ان فصله من العمل، يرتبط بسلوكه العام وليس على أي خلفية آخرى.
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