رئيس الوزراء البولندي: وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن "وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها"، لافتا الى اننا "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا استنادا إلى حقيقة أننا نسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة. إذا كنت لا ترغب في القتال، فيجب أن يكون لديك ما تدافع به عن نفسك. نحن ندرك هذا المبدأ. ولهذا السبب قمنا بزيادة الطلبيات".

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات البولندية أن الجمهورية هي ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.