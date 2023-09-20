أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "قوات حفظ السلام التابعة لموسكو ستكون الوسيط في المباحثات المقررة الخميس بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ". وأفاد الكرملين في بيان، أن "بوتين أبلغ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي أن "هذه المفاوضات ستجرى بوساطة من قيادة الكتبية الروسية لحفظ السلام" المنتشرة في الإقليم. وتأتي المباحثات بعد عملية عسكرية شنّتها قوات باكو الثلاثاء وانتهت الأربعاء بإبرام اتفاق لوقف النار بعد استسلام الانفصاليين.

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: قوات حفظ السلام الروسية ستكون الوسيط في المباحثات بين أذربيجان والانفصاليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.