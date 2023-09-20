مساعد الرئيس الأذربيجاني: لا جدوى من عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في قره باغ

اشار مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت غادجييف، الى أن "أذربيجان لا ترى جدوى من عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في قره باغ"، لافتا الى انه "إذا انعقد مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في قره باغ، فإن أذربيجان مستعدة للتعبير عن وجهة نظرها ومخاوفها المشروعة، فضلا عن رؤيتها للوضع، لكننا لا نعتقد أن الاجتماع سيكون مجديا في هذه الحالة.. حل المشاكل في رأينا يجب أن يتم على الأرض".

وذكر اننا "نعتقد أن اجتماع مجلس الأمن سيأتي بنتائج عكسية، ويجب أن ندعم المبادرات المحلية في هذا الوضع الهش.. لا نرى حاجة إلى آليات خاصة للأمم المتحدة في هذه الحالة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية، آني باداليان، إن اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في قره باغ، سيعقد في 21 ايلول.